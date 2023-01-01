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Vivian

Vivian

vivian.com

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قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

ابحث عن وظيفة الرعاية الصحية التي تحظى بتقديرك Vivian هو السوق الرائد لوظائف الرعاية الصحية. اختر من بين فرص الموظفين والسفر والعقود المحلية وفرص البدل اليومي التي تناسب احتياجات نمط حياتك.

الموقع الإلكتروني: vivian.com

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