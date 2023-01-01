WebCatalog
PeoplePerHour

PeoplePerHour

peopleperhour.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من PeoplePerHour على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

أنجز أي مهمة على PeoplePerHour. انشر وظيفة مجانًا للعثور على مستقلين محترفين واعثر على وظائف مستقلة في دقائق! PeoplePerHour هو سوق يربط بين الشركات الصغيرة والشركات الناشئة ورجال الأعمال والشركات والمؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة والمستقلين في جميع أنحاء العالم في بيئة موثوقة حيث يشترون ويبيعون الخدمات.

الموقع الإلكتروني: peopleperhour.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ PeoplePerHour. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Guru.com

Guru.com

guru.com

Fygaro

Fygaro

fygaro.com

Legiit

Legiit

legiit.com

Fiverr

Fiverr

fiverr.com

Voices

Voices

voices.com

CryptoTask

CryptoTask

cryptotask.org

Freelancer

Freelancer

freelancer.com

Flippa

Flippa

flippa.com

Vollna

Vollna

vollna.com

Australia Post

Australia Post

auspost.com.au

WorkMarket

WorkMarket

workmarket.com

Facebook Marketplace

Facebook Marketplace

facebook.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية