يمكنك توظيف ممثلين صوتيين عالميين محترفين بسرعة وسهولة عبر الإنترنت. انشر وظيفة مجانية اليوم واحصل على اختبارات الأداء وعروض الأسعار لمشروعك في غضون دقائق. Voices هو السوق الصوتي رقم 1 في العالم والذي يضم أكثر من 2 مليون عضو. منذ عام 2005، وثقت أكبر العلامات التجارية وأكثرها شهرةً في Voices لمساعدتهم في العثور على محترفين لإضفاء الحيوية على مشاريعهم.

الموقع الإلكتروني: voices.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Voices. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.