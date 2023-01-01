WebCatalog
Voices

Voices

voices.com

استخدام تطبيق الويب

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Voices على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

يمكنك توظيف ممثلين صوتيين عالميين محترفين بسرعة وسهولة عبر الإنترنت. انشر وظيفة مجانية اليوم واحصل على اختبارات الأداء وعروض الأسعار لمشروعك في غضون دقائق. Voices هو السوق الصوتي رقم 1 في العالم والذي يضم أكثر من 2 مليون عضو. منذ عام 2005، وثقت أكبر العلامات التجارية وأكثرها شهرةً في Voices لمساعدتهم في العثور على محترفين لإضفاء الحيوية على مشاريعهم.

الموقع الإلكتروني: voices.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Voices. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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