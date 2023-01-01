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Digital Journal

Digital Journal

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الموقع الإلكتروني: digitaljournal.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Digital Journal على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

منصة إعلامية عالمية وشريك محتوى يرفع الأصوات في دورة الأخبار. على الانترنت منذ عام 1998.

الموقع الإلكتروني: digitaljournal.com

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