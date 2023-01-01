قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

Fiverr هو سوق عبر الإنترنت للخدمات المستقلة. توفر الشركة منصة للعاملين المستقلين لتقديم الخدمات للعملاء في جميع أنحاء العالم.

الموقع الإلكتروني: fiverr.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Fiverr. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.