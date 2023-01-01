WebCatalog
Sage HR

Sage HR

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: sage.hr

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Sage HR على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

شركة تكنولوجيا موارد بشرية حائزة على جوائز توفر إدارة الحضور والأداء والتوظيف للعملاء في جميع أنحاء العالم. تجربة مجانية لمدة 14 يوما! خطوه سهله! إلغاء في أي وقت!

الموقع الإلكتروني: sage.hr

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Sage HR. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

CakeHR

CakeHR

cake.hr

Document360

Document360

document360.io

EdgeSheet

EdgeSheet

edgesheet.com

Volusion

Volusion

volusion.com

ProjectManager

ProjectManager

projectmanager.com

When I Work

When I Work

wheniwork.com

TSheets

TSheets

tsheets.com

GreatDay HR

GreatDay HR

greatdayhr.com

DebugBear

DebugBear

debugbear.com

HR Neeti

HR Neeti

hrneeti.com

Bill4Time

Bill4Time

bill4time.com

DeskTime

DeskTime

desktime.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar
    Monobox
    Monobox
    Translatium
    Translatium

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية