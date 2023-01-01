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ProjectManager

ProjectManager

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الموقع الإلكتروني: projectmanager.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من ProjectManager على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

برنامج إدارة المشاريع الحائز على جوائز مصمم للفرق للتخطيط والتتبع والتعاون عبر الإنترنت. ابدأ بإدارة المشاريع اليوم مع نسخة تجريبية مجانية مدتها 30 يومًا.

الموقع الإلكتروني: projectmanager.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ ProjectManager. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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