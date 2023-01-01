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CentralStationCRM

CentralStationCRM

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الموقع الإلكتروني: centralstationcrm.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من CentralStationCRM على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

الأداة المثالية لإدارة علاقات العملاء للشركات الصغيرة والمتوسطة والفرق الصغيرة. سهل الاستخدام ومعتمد على الويب وجاهز للبدء خلال 60 ثانية. للحصول على نسخة تجريبية مجانية مدتها 30 يومًا دون أي التزامات، استخدم الرابط أدناه.

الموقع الإلكتروني: centralstationcrm.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ CentralStationCRM. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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