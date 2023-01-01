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Float

Float

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الموقع الإلكتروني: float.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Float على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تم تصنيفه كأفضل برنامج لإدارة الموارد على G2. موثوق به من قبل أكثر من 3000 من أفضل الفرق في العالم لتخطيط مشاريعهم وجدولة وقت فريقهم. 30 يوما تجربة مجانية.

الموقع الإلكتروني: float.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Float. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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