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Shortcut

Shortcut

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الموقع الإلكتروني: shortcut.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Shortcut على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

الاختصار (Clubhouse سابقًا) - اعمل على البرمجة، وليس على الأداة. إدارة المشاريع لم تكن أسهل من أي وقت مضى. نحن نجلب التدفق إلى سير عمل فريق البرنامج الخاص بك. التخطيط والتعاون والبناء وقياس النجاح باستخدام Shortcut. يستخدم 500 ألف مطور برنامج Shortcut لإدارة مشاريع البرامج. مجانًا إلى الأبد للفرق الصغيرة. نهج سريع وخفيف الوزن وقوي لتخطيط المشاريع وإنشاء المنتجات.

الموقع الإلكتروني: shortcut.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Shortcut. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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