WebCatalog

BrickControl

BrickControl

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: brickcontrol.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من BrickControl على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

برامج الحوسبة السحابية لإدارة مشاريع البناء. مناسبة من الإصلاحات الصغيرة إلى مشاريع البناء الكبيرة والأعمال المدنية.

الموقع الإلكتروني: brickcontrol.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ BrickControl. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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