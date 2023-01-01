يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

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OpenStack هو مشروع برمجي مفتوح المصدر للبنية التحتية للحوسبة السحابية وهو أحد أكثر ثلاثة مشاريع مفتوحة المصدر نشاطًا في العالم.

الموقع الإلكتروني: openstack.org

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