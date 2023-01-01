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OpenStack

OpenStack

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الموقع الإلكتروني: openstack.org

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من OpenStack على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

OpenStack هو مشروع برمجي مفتوح المصدر للبنية التحتية للحوسبة السحابية وهو أحد أكثر ثلاثة مشاريع مفتوحة المصدر نشاطًا في العالم.

الموقع الإلكتروني: openstack.org

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ OpenStack. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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