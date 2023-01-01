ProjeQtOr هو برنامج مفتوح المصدر لإدارة المشاريع يجمع جميع الميزات اللازمة لتنظيم مشاريعك في أداة واحدة. إنه بسيط وسهل الاستخدام ويغطي الحد الأقصى من ميزات إدارة المشروع. خصوصيتها، بالإضافة إلى اكتمالها، هي أن تكون موجهة نحو الجودة. وهذا يعني أنه يمكنك تسجيل جميع الأحداث في مشاريعك، وبالتالي تبسيط الامتثال للمعايير الرائدة لإدارة الجودة، سواء كانت ISO أو CMMI أو ITIL أو غيرها.

الموقع الإلكتروني: projeqtor.org

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ ProjeQtOr. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.