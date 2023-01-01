WebCatalog
ProjeQtOr

ProjeQtOr

projeqtor.org

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من ProjeQtOr على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

ProjeQtOr هو برنامج مفتوح المصدر لإدارة المشاريع يجمع جميع الميزات اللازمة لتنظيم مشاريعك في أداة واحدة. إنه بسيط وسهل الاستخدام ويغطي الحد الأقصى من ميزات إدارة المشروع. خصوصيتها، بالإضافة إلى اكتمالها، هي أن تكون موجهة نحو الجودة. وهذا يعني أنه يمكنك تسجيل جميع الأحداث في مشاريعك، وبالتالي تبسيط الامتثال للمعايير الرائدة لإدارة الجودة، سواء كانت ISO أو CMMI أو ITIL أو غيرها.

الموقع الإلكتروني: projeqtor.org

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ ProjeQtOr. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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