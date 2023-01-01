WebCatalog
ZenTao

ZenTao

zentao.pm

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من ZenTao على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

ZenTao هو برنامج مفتوح المصدر لإدارة المشاريع، تم تطويره بواسطة EasyCorp. ميزاته الرئيسية هي إدارة المنتجات، وإدارة المشاريع، وإدارة الاختبار، وإدارة المستندات، وتتبع الأخطاء، وإدارة CI، وما إلى ذلك. إنها إدارة دورة حياة التطبيقات الاحترافية (ALM)، والتي تغطي العملية الأساسية لتطوير البرمجيات.

الموقع الإلكتروني: zentao.pm

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ ZenTao. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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