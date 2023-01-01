ZenTao هو برنامج مفتوح المصدر لإدارة المشاريع، تم تطويره بواسطة EasyCorp. ميزاته الرئيسية هي إدارة المنتجات، وإدارة المشاريع، وإدارة الاختبار، وإدارة المستندات، وتتبع الأخطاء، وإدارة CI، وما إلى ذلك. إنها إدارة دورة حياة التطبيقات الاحترافية (ALM)، والتي تغطي العملية الأساسية لتطوير البرمجيات.

الموقع الإلكتروني: zentao.pm

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