WebCatalog
AppGallery Connect

AppGallery Connect

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: huawei.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من AppGallery Connect على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

اتصال معرض التطبيقات. منصتك المفتوحة الشاملة التي تغطي دورة حياة التطبيق بأكملها: الابتكار والتطوير والتوزيع والتشغيل والتحليل.

الموقع الإلكتروني: huawei.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ AppGallery Connect. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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