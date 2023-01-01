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TikTok Shop Seller Center

TikTok Shop Seller Center

seller.tiktok.com

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قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

TikTok Seller Center عبارة عن بوابة محطة عمل شاملة للتجار لإدارة أعمال التجارة الإلكترونية الخاصة بهم على TikTok. توفر بوابة الويب حلاً شاملاً يغطي إدارة عمليات المتجر، وخدمة العملاء والمشاركة، ونمو البائع وتعليمه، وتحليل الأداء، وتحديثات السياسة، وما إلى ذلك.

الموقع الإلكتروني: seller.tiktok.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ TikTok Shop Seller Center. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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