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Ninja Influence

Ninja Influence

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الموقع الإلكتروني: ninjainfluence.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Ninja Influence على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Ninja Influence is an Influencer Marketing Solution tool that allows users to have total control of their strategies and communications with influencers. The app is designed especially for e-commerce shops to connect their store and start streamlining influencer sales & track ROI and revenue based on sales made by influencers using coupons. Ninja Influence is empowered by data - with a database of over 100,000,000 influencers on Instagram, TikTok, and YouTube - by far the most comprehensive database on the web.

الفئات:

Business
منصات التسويق المؤثرة

الموقع الإلكتروني: ninjainfluence.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Ninja Influence. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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