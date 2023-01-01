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GitLab

GitLab

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الموقع الإلكتروني: gitlab.com

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يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

GitLab عبارة عن أداة لدورة حياة DevOps قائمة على الويب توفر مدير مستودع Git يوفر ميزات wiki وتتبع المشكلات والتكامل المستمر وخط أنابيب النشر، باستخدام ترخيص مفتوح المصدر، تم تطويره بواسطة GitLab Inc.. تم إنشاء البرنامج بواسطة المطورين الأوكرانيين Dmitriy Zaporozhets وValery Sizov. تمت كتابة التعليمات البرمجية في الأصل بلغة Ruby، مع إعادة كتابة بعض الأجزاء لاحقًا في Go، في البداية كحل لإدارة التعليمات البرمجية المصدر للتعاون ضمن فريق في تطوير البرمجيات. تطورت لاحقًا إلى حل متكامل يغطي دورة حياة تطوير البرمجيات، ثم إلى دورة حياة DevOps بأكملها. تتضمن حزمة التكنولوجيا الحالية Go وRuby on Rails وVue.js. وهو يتبع نموذج تطوير مفتوح النواة حيث يتم إصدار الوظيفة الأساسية بموجب ترخيص مفتوح المصدر (MIT) بينما تكون الوظيفة الإضافية بموجب ترخيص ملكية.

الموقع الإلكتروني: gitlab.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ GitLab. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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