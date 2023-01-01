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Jira (JEE-rə) هو منتج خاص لتتبع المشكلات تم تطويره بواسطة Atlassian والذي يسمح بتتبع الأخطاء وإدارة المشروعات بطريقة رشيقة.

الموقع الإلكتروني: atlassian.com

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