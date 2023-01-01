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Jira

Jira

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الموقع الإلكتروني: atlassian.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Jira على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Jira (JEE-rə) هو منتج خاص لتتبع المشكلات تم تطويره بواسطة Atlassian والذي يسمح بتتبع الأخطاء وإدارة المشروعات بطريقة رشيقة.

الموقع الإلكتروني: atlassian.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Jira. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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