WebCatalog
Jinolo

Jinolo

jinolo.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Jinolo على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

أصبحت مشاركة الملفات ثلاثية الأبعاد أمرًا بسيطًا. المصدر الوحيد للحقيقة لمراجعة CAD. تسريع المشاريع وتبسيط الاتصالات.

الموقع الإلكتروني: jinolo.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Jinolo. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

UploadHaven

UploadHaven

uploadhaven.com

file.io

file.io

file.io

GoVisually

GoVisually

govisually.com

RisePath Projects

RisePath Projects

plancentral.com

SugarSync

SugarSync

sugarsync.com

ProjeQtOr

ProjeQtOr

projeqtor.org

Interplay

Interplay

interplayapp.com

Dataform

Dataform

dataform.co

Chatwork

Chatwork

chatwork.com

Nova

Nova

novahq.com

Mattermost

Mattermost

mattermost.com

Flexudy

Flexudy

flexudy.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية