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Social Shared

Social Shared

corporate.socialshared.net

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Social Shared على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

إدارة المشاريع والتعاون وتحسين أداء فريقك. المهام والمحادثات والمستندات وتتبع الوقت، كلها في مكان واحد. يعد Social Shared سهل الاستخدام للغاية ويسمح لك بتحسين التخطيط وأعباء العمل، وتجنب الاجتماعات غير المثمرة، وتنظيم مستنداتك، وتحسين اتصالاتك مع عملائك ومورديك. سيكون لديك أيضًا إمكانية الوصول إلى الأداة الأكثر اكتمالاً لإدارة وقت المشروع، وستعرف بالضبط مقدار الوقت المطلوب لتخطيط المهام والمشاريع.

الموقع الإلكتروني: socialshared.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Social Shared. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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