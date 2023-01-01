إدارة المشاريع والتعاون وتحسين أداء فريقك. المهام والمحادثات والمستندات وتتبع الوقت، كلها في مكان واحد. يعد Social Shared سهل الاستخدام للغاية ويسمح لك بتحسين التخطيط وأعباء العمل، وتجنب الاجتماعات غير المثمرة، وتنظيم مستنداتك، وتحسين اتصالاتك مع عملائك ومورديك. سيكون لديك أيضًا إمكانية الوصول إلى الأداة الأكثر اكتمالاً لإدارة وقت المشروع، وستعرف بالضبط مقدار الوقت المطلوب لتخطيط المهام والمشاريع.

الموقع الإلكتروني: socialshared.com

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