Nucleus
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الموقع الإلكتروني: nucleusapp.io
احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Nucleus على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.
قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.
يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.
توحيد الاتصالات في مكان العمل الخاص بك. منصة واحدة للاجتماعات والرسائل والمهام والملاحظات والمستندات. مصممة لتحسين التركيز والإنتاجية.
الموقع الإلكتروني: nucleusapp.io
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