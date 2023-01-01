الانتهاء من المشاريع في الوقت المحدد، في حدود الميزانية. تخطيط المهام وتعيينها – إنشاء مخططات جانت – تحسين الموارد والتكاليف – التحكم في مؤشرات الأداء الرئيسية الخاصة بك.

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