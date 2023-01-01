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Workep

Workep

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الموقع الإلكتروني: workep.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Workep على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أسرع تجربة لإدارة المشاريع للتعاون بين المؤسسات وتكامل G Suite ومخططات جانت ومتتبع الوقت والميزانية والمزيد.

الموقع الإلكتروني: workep.com

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