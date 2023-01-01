AceProject

أداة قائمة على الويب لإدارة المشاريع وتنظيمها، وإدارة المهام، وتتبع الوقت، ومخططات جانت، وإعداد التقارير.

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