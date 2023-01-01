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Talk on Task

Talk on Task

talkontask.com

استخدام تطبيق الويب

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Talk on Task على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

برنامج إدارة مشاريع فعال من حيث التكلفة يهدف إلى جعل الحياة أسهل. إن ميزات Talk on Task المبتكرة مثل تتبع الوقت والدردشة التفاعلية والدردشة القائمة على المهام وإعداد تقارير المشروع وما إلى ذلك تجعلها متميزة بين المنافسين الآخرين في السوق. يحتوي على نظام دردشة فريد حيث يمكنك الدردشة حول مهام محددة، مع مستخدمين فرديين أو في مشاريع محددة وفقًا لمتطلباتك.

الموقع الإلكتروني: talkontask.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Talk on Task. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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