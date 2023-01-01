برنامج إدارة مشاريع فعال من حيث التكلفة يهدف إلى جعل الحياة أسهل. إن ميزات Talk on Task المبتكرة مثل تتبع الوقت والدردشة التفاعلية والدردشة القائمة على المهام وإعداد تقارير المشروع وما إلى ذلك تجعلها متميزة بين المنافسين الآخرين في السوق. يحتوي على نظام دردشة فريد حيث يمكنك الدردشة حول مهام محددة، مع مستخدمين فرديين أو في مشاريع محددة وفقًا لمتطلباتك.

الموقع الإلكتروني: talkontask.com

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