Synergy هو برنامج قائم على السحابة لإدارة الأعمال والمشاريع يستخدمه المهندسون المعماريون والمهندسون لتسليم المشاريع وتسهيل الحياة التجارية.

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