Experfy

Experfy

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الموقع الإلكتروني: experfy.com

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قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Harvard-incubated Experfy is a marketplace for hiring top data scientist, data engineers, developers, coders and architects. The most prestigious companies and startups rely on data science freelancers for their mission-critical projects.
الفئات:
Business
Expert Networks

الموقع الإلكتروني: experfy.com

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