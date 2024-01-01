Experfy
WebCatalog Desktop ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog Desktop.
الموقع الإلكتروني: experfy.com
احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Experfy على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.
قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.
يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.
Harvard-incubated Experfy is a marketplace for hiring top data scientist, data engineers, developers, coders and architects. The most prestigious companies and startups rely on data science freelancers for their mission-critical projects.
الفئات:
الموقع الإلكتروني: experfy.com
إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Experfy. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.