WebCatalog
Alto

Alto

goalto.io

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Alto على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

المطورين المعتمدين فقط. أصبح التوظيف بلا حدود أمرًا سهلاً. تعد Alto طريقة جديدة للحصول على المطورين الذين تحتاجهم، عندما تحتاج إليهم. تجنب المشاريع وتكاليف الفرصة البديلة لأموال التوظيف التقليدية. يمكن للموهبة في الوقت المناسب أن تعمل على توسيع نطاق الفريق الهندسي خلال اللحظات الحاسمة في خريطة طريق المنتج عندما تكون هناك حاجة إلى المزيد من القوى العاملة مع المطورين والمهندسين المهرة في جميع أنحاء العالم.

الموقع الإلكتروني: goalto.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Alto. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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