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HackerRank

HackerRank

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الموقع الإلكتروني: hackerrank.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من HackerRank على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

HackerRank هو الحل الرائد في السوق للتقييم الفني والمقابلة عن بعد لتوظيف المطورين. تعلم كيفية توظيف المواهب التقنية من أي مكان!

الموقع الإلكتروني: hackerrank.com

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