WebCatalog
IntelliHire

IntelliHire

portal.intellihire.com

استخدام تطبيق الويب

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من IntelliHire على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

منصة إدارة التوظيف التي تجعل التوظيف أسهل وأسرع وبأسعار معقولة. يقوم IntelliHire بتنظيم كل شيء في بوابة واحدة سهلة الاستخدام على شبكة الإنترنت. انشر الوظائف، وفحص المرشحين، وتتبع عملية المقابلة، والمزيد. بفضل الخيارات المخصصة وأدوات الفحص والتقييم الذكية، يعد IntelliHire هو الحل الذكي للتوظيف الحديث.

الموقع الإلكتروني: portal.intellihire.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ IntelliHire. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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