WebCatalog
Tacnique

Tacnique

tacnique.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Tacnique على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

أحدث ثورة في عملية توظيف التكنولوجيا لديك من خلال منصة المقابلات الافتراضية الخاصة بـ Tacnique. قم بتبسيط حلول التوظيف الخاصة بك وابحث عن أفضل المواهب التقنية من أي مكان.

الموقع الإلكتروني: tacnique.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Tacnique. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

iSmartRecruit

iSmartRecruit

ismartrecruit.com

HackerRank

HackerRank

hackerrank.com

Snaphunt

Snaphunt

snaphunt.com

Indivizo

Indivizo

indivizo.com

Tilr

Tilr

tilr.com

Simplicant

Simplicant

simplicant.com

SeenToHire

SeenToHire

seentohire.com

Prelude

Prelude

prelude.co

HRMatrix

HRMatrix

orblogic.com

Pymetrics

Pymetrics

pymetrics.com

InterviewAI

InterviewAI

interviewai.io

HireBeat

HireBeat

hirebeat.co

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية