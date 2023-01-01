WebCatalog
Indivizo

Indivizo

app.indivizo.com

استخدام تطبيق الويب

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Indivizo على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

تقدم Indivizo منصة توظيف مدعومة بالذكاء الاصطناعي مع أدوات توظيف آلية لمساعدة متخصصي الموارد البشرية على توظيف أفضل المواهب بشكل أسرع. تناسب حلولهم جميع احتياجات التوظيف المختلفة - فهي متاحة كمنصة ATS شاملة وقابلة للتخصيص بالكامل، أو كعملية توظيف جاهزة للاستخدام للتوصيل والتشغيل أو كأدوات توظيف آلية مستقلة. ينصب تركيزهم دائمًا على منح المتقدمين فرصة لعرض مواهبهم بطريقة موضوعية وغير متحيزة، مما يؤدي إلى اتخاذ قرارات توظيف أفضل تعتمد على البيانات.

الموقع الإلكتروني: indivizo.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Indivizo. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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