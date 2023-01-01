تقدم Indivizo منصة توظيف مدعومة بالذكاء الاصطناعي مع أدوات توظيف آلية لمساعدة متخصصي الموارد البشرية على توظيف أفضل المواهب بشكل أسرع. تناسب حلولهم جميع احتياجات التوظيف المختلفة - فهي متاحة كمنصة ATS شاملة وقابلة للتخصيص بالكامل، أو كعملية توظيف جاهزة للاستخدام للتوصيل والتشغيل أو كأدوات توظيف آلية مستقلة. ينصب تركيزهم دائمًا على منح المتقدمين فرصة لعرض مواهبهم بطريقة موضوعية وغير متحيزة، مما يؤدي إلى اتخاذ قرارات توظيف أفضل تعتمد على البيانات.

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