WebCatalog
HireBeat

HireBeat

hirebeat.co

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من HireBeat على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

HireBeat عبارة عن منصة لتوظيف الفيديو تساعد أصحاب العمل في العثور على المواهب وإشراكها وتوظيفها على نطاق واسع من خلال تقديم أتمتة التوظيف. على عكس الجيل الأول من ATS، فإننا نقوم بتبسيط عملية التوظيف بالكامل؛ مما يسمح لك بالتركيز بشكل أكبر على توظيف أفضل المرشحين من خلال أتمتة المهام الإدارية مثل منشورات الوظائف، والإعلان على لوحات الوظائف، وفحص مقابلات الفيديو أثناء الطريق، والمزيد.

الموقع الإلكتروني: hirebeat.co

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ HireBeat. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

YouCruit

YouCruit

us.youcruit.com

Paradox Olivia

Paradox Olivia

olivia.paradox.ai

Occupop

Occupop

app.occupop.com

IKrut

IKrut

preview.ikrut.com

TriNet Hire

TriNet Hire

app.trinethire.com

Jobylon

Jobylon

emp.jobylon.com

JobScore

JobScore

hire.jobscore.com

Jobbio

Jobbio

jobbio.com

Hirey

Hirey

hirey.com

Webrecruit

Webrecruit

app.webrecruit.co

VidCruiter

VidCruiter

vidcruiter.com

HireMojo

HireMojo

app.hiremojo.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية