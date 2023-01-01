HireBeat عبارة عن منصة لتوظيف الفيديو تساعد أصحاب العمل في العثور على المواهب وإشراكها وتوظيفها على نطاق واسع من خلال تقديم أتمتة التوظيف. على عكس الجيل الأول من ATS، فإننا نقوم بتبسيط عملية التوظيف بالكامل؛ مما يسمح لك بالتركيز بشكل أكبر على توظيف أفضل المرشحين من خلال أتمتة المهام الإدارية مثل منشورات الوظائف، والإعلان على لوحات الوظائف، وفحص مقابلات الفيديو أثناء الطريق، والمزيد.

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