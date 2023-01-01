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Honeypot

Honeypot

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الموقع الإلكتروني: honeypot.io

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Honeypot على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

منصة العمل التي تركز على المطورين في أوروبا لمطوري البرامج ومهندسي DevOps وقادة الهندسة. احصل على الوصول إلى أفضل الوظائف التقنية في ألمانيا وهولندا!

الموقع الإلكتروني: honeypot.io

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