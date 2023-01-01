منصة مطور التكنولوجيا الصحية الكاملة. توفر منصة ONC* المعتمدة للمطورين والبنائين جميع واجهات برمجة التطبيقات والبنية التحتية اللازمة لإنشاء الجيل التالي من التكنولوجيا الصحية والسجلات الصحية الإلكترونية.

الموقع الإلكتروني: zapehr.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ zapEHR. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.