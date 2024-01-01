Modular

Modular

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الموقع الإلكتروني: modular.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Modular على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

منصة مطوري الذكاء الاصطناعي من الجيل التالي التي توحد تطوير ونشر الذكاء الاصطناعي للعالم.
الفئات:
Software Development
MLOps Platforms

الموقع الإلكتروني: modular.com

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Databricks

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Prolific

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Mortar AI

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