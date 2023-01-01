منصة تنمية الأفراد: التدريب على الأعمال الرقمية، والتدريب اللغوي، وتقييم المهارات. التكامل بين الموارد البشرية والتكنولوجيا. الجيل القادم من الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا.

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