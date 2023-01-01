WebCatalog
Relevel

Relevel

relevel.com

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Relevel على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

احصل على وظيفة أحلامك خلال 15 يومًا مع Relevel، أول منصة لتقييم المهارات واختبار التوظيف في الهند. مع أكثر من 800 شركة شريكة، تهدف Relevel إلى إضفاء الطابع الديمقراطي على الوصول إلى فرص العمل وتوفير الوظائف على أساس مهارات المرشح فقط، بغض النظر عن مؤهلاته التعليمية أو خبرته العملية. نقوم بإجراء اختبارات تقييم المهارات في كل من الفئات الفنية والتجارية لمساعدة المرشحين في الحصول على وظائف ذات رواتب عالية في المجال الذي يختارونه. تشمل فئات الاختبار تطوير الأعمال، وتطوير الواجهة الأمامية، وتطوير الواجهة الخلفية، وتطوير المكدس الكامل، وتحليلات الأعمال، وتحليلات البيانات، وإدارة المنتجات، والموارد البشرية واكتساب المواهب، وتصميم الجرافيك، والعمليات، والتحليل المالي، على سبيل المثال لا الحصر. مع Relevel، يمكنك الحصول على عروض عمل مع CTC تصل إلى 40 LPA والحصول على فرص نمو وظيفي جذابة.

الموقع الإلكتروني: relevel.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Relevel. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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