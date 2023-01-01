WebCatalog
BizoticLearn

BizoticLearn

bizoticlearn.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من BizoticLearn على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Bizotic هي شركة خدمات التدريب والتقييم العاملة في مجال التعليم العالي. نحن نعمل مع أكثر من 50 كلية هندسة وإدارة وكليات مهنية أخرى في جميع أنحاء كارناتاكا وأندرا براديش وتيلانجانا. مع التركيز الشديد على تنمية المهارات، يهدف Bizotic إلى غرس الأدوات اللازمة للطلاب للتفوق في الصناعة التي يختارونها. تعد الدورات التدريبية الجذابة والتقييمات المستمرة ونظام التعليقات التفصيلية بعضًا من المبادئ الأساسية التي تعمل بها Bizotic. مع الحلول المبتكرة مثل نتائج الاختبارات التفصيلية والموضوعية، والتحليلات الرائدة في الصناعة، ومجموعة منتجاتنا، ومنصة التقييم هي المفتاح لتحسين الأداء وتحقيق الأحلام المهنية.

الموقع الإلكتروني: bizoticlearn.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ BizoticLearn. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

ELSA Speech Analyzer

ELSA Speech Analyzer

speechanalyzer.elsaspeak.com

Study Island

Study Island

app.studyisland.com

Showpad

Showpad

showpad.biz

Physics Wallah

Physics Wallah

study.physicswallah.live

Fortunately

Fortunately

app.livefortunately.com

Toppr Answr

Toppr Answr

toppr.com

AssessPrep

AssessPrep

app.assessprep.com

Clover Learning

Clover Learning

app.cloverlearning.com

Microsoft Stream

Microsoft Stream

web.microsoftstream.com

Mettl

Mettl

mettl.com

Butter

Butter

app.butter.us

Beekast

Beekast

my.beekast.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية