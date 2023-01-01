BizoticLearn

Bizotic هي شركة خدمات التدريب والتقييم العاملة في مجال التعليم العالي. نحن نعمل مع أكثر من 50 كلية هندسة وإدارة وكليات مهنية أخرى في جميع أنحاء كارناتاكا وأندرا براديش وتيلانجانا. مع التركيز الشديد على تنمية المهارات، يهدف Bizotic إلى غرس الأدوات اللازمة للطلاب للتفوق في الصناعة التي يختارونها. تعد الدورات التدريبية الجذابة والتقييمات المستمرة ونظام التعليقات التفصيلية بعضًا من المبادئ الأساسية التي تعمل بها Bizotic. مع الحلول المبتكرة مثل نتائج الاختبارات التفصيلية والموضوعية، والتحليلات الرائدة في الصناعة، ومجموعة منتجاتنا، ومنصة التقييم هي المفتاح لتحسين الأداء وتحقيق الأحلام المهنية.

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