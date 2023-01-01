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Physics Wallah

Physics Wallah

study.physicswallah.live

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قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

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الفيزياء هي الحب.التحضير الثاني عشر لـ IIT JEE & NEET. دروس مباشرة، محاضرات فيديو، سلسلة اختبارات، ملاحظات حكيمة للمحاضرات، واجبات موضوعية مع أفضل الأسئلة، تمارين ديناميكية وأكثر من ذلك بكثير.

الموقع الإلكتروني: physicswallah.live

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