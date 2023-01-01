WebCatalog
Infinity Learn

Infinity Learn

infinitylearn.com

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قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

الاستعداد لامتحانات JEE Main وJEE Advanced وNEET وCBSE. تعلم تحت إشراف الخبراء من Sri Chaitanya. سجل اليوم للاستفادة من الدروس المباشرة المجانية وحلول PDF المجانية.

الموقع الإلكتروني: infinitylearn.com

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