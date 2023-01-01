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MathonGo

MathonGo

learn.mathongo.com

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قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

انضم إلى إحدى منصات تعلم الرياضيات عبر الإنترنت الأكثر ثقة في الهند لـ JEE Main وJEE Advanced وBITSAT وWBJEE وMHT CET وغيرها من الاختبارات الهندسية التنافسية.

الموقع الإلكتروني: mathongo.com

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