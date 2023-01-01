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Vidyamandir Classes

Vidyamandir Classes

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اسم مرادف للنجاح، VMC هو معهد تدريب متميز/متميز لامتحانات IIT-JEE وNEET وFoundation وغيرها من الاختبارات المرموقة مثل BITSAT وKVPY وما إلى ذلك. مع إرث من النجاح، يستمر لأكثر من 3 عقود وبأعلى معدلات الاختيار، إنه بلا شك الخيار الأفضل عندما يتعلق الأمر بمسألة اختيار معهد التدريب. يشمل النجاح الهائل ما يزيد عن 10,000 اختيار لـ JEE Mains في السنوات الخمس الماضية، وأكثر من 1000 اختيار في JEE Advanced سنويًا و87.5% اختيار في NEET العام الماضي.

الموقع الإلكتروني: vidyamandir.com

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