WebCatalog
Aakash iTutor

Aakash iTutor

aakashitutor.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Aakash iTutor على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

أفضل معهد للتدريب الطبي (NEET) والهندسي عبر الإنترنت.

الموقع الإلكتروني: aakashitutor.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Aakash iTutor. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

ALLEN Digital

ALLEN Digital

learn.allendigital.in

Competishun

Competishun

web.compnadmin.com

Vidyamandir Classes

Vidyamandir Classes

student.vidyamandir.com

Aspire Study

Aspire Study

myaspirestudy.com

Sankalp Bharat

Sankalp Bharat

sankalpbharat.com

ACE Engineering Academy

ACE Engineering Academy

ots.aceenggacademy.com

Allen Overseas

Allen Overseas

digitalclass.allenoverseas.com

AcadBoost

AcadBoost

acadboost.com

DBMCI Egurukul

DBMCI Egurukul

egurukulapp.com

IELTS Ninja

IELTS Ninja

app.ieltsninja.com

CCS Medical

CCS Medical

myccsmed.com

Utkarsh

Utkarsh

online.utkarsh.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية