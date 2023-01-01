WebCatalog
ACE Engineering Academy

ACE Engineering Academy

ots.aceenggacademy.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من ACE Engineering Academy على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

أكاديمية ACE الهندسية - المعهد الهندي الأعلى لوحدات ESE / GATE / PSU

الموقع الإلكتروني: ots.aceenggacademy.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ ACE Engineering Academy. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

ACE Online

ACE Online

ace.online

Neso Academy

Neso Academy

nesoacademy.org

Utkarsh

Utkarsh

utkarsh.com

Aakash iTutor

Aakash iTutor

aakashitutor.com

SkyNav Academy

SkyNav Academy


Academy

Academy

academy.com

Kahoot! Academy

Kahoot! Academy

kahoot.com

App Academy

App Academy

appacademy.io

HiMama Academy

HiMama Academy

academy.himama.com

Class24

Class24

class24.study

Internshala

Internshala

internshala.com

MathonGo

MathonGo

mathongo.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية