تساعد شركة CCS Medical الأفراد على إدارة مرض السكري في المنزل من خلال تقديم مجموعة واسعة من الأجهزة والإمدادات وتثقيف المرضى والمراقبة والتدريب السريري.

الموقع الإلكتروني: ccsmed.com

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