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Blueberry Pediatrics

Blueberry Pediatrics

blueberrypediatrics.com

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Blueberry Pediatrics على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

توفر Blueberry زيارات بقيمة 0 دولارًا أمريكيًا، ورعاية غير محدودة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وأجهزة طبية منزلية حتى تتمكن من الحصول على رعاية حقيقية وبسرعة كبيرة.

الموقع الإلكتروني: blueberrypediatrics.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Blueberry Pediatrics. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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