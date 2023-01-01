WebCatalog
Hey Jane

Hey Jane

heyjane.co

استخدام تطبيق الويب

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Hey Jane على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

رعاية الإجهاض الآمنة والخاصة — لا حاجة لزيارة العيادة. Hey Jane هي العيادة الافتراضية الأكثر ثقة والتي تقدم رعاية الإجهاض الآمنة والخاصة من المنزل. احصلي على حبوب الإجهاض المعتمدة من إدارة الغذاء والدواء (FDA) والتي يتم تسليمها لك بسرعة، بالإضافة إلى الدعم الطبي والعاطفي المستمر.

الموقع الإلكتروني: heyjane.co

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Hey Jane. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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