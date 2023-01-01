من خلال الجمع بين التدخل المبكر والأزمات، والدعم في الوقت الفعلي، ومساحة رقمية آمنة للاكتشاف العاطفي، تسهل Closegap على مدارس الروضة حتى الصف الثاني عشر دعم الصحة العاطفية لطلابها.

الموقع الإلكتروني: closegap.org

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